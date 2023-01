Pubblicità

Doppio successo nel weekend per la Limpiados volley che nei campionati under 16 e under 14 portano a casa l’intera posta in palio con due vittorie per 3 set a 0. La formazione under 16 ha conquistato 3 vittorie su 4 gare cedendo il passo solo alla prima di campionato contro l’attuale capolista. In under 14 invece sono state 2 vittorie su 4 partite. “I campionati sono ancora lunghi ma la crescita tecnica delle ragazze è già evidente. Adesso testa alle prossime gare, ci aspetta un vero e proprio tour de force nel mese di gennaio e febbraio essendo impegnati in ben 6 campionati tra femminile e maschile” – queste le parole del Presidente Angelo Cellura – “Il lavoro svolto in palestra sta dando i suoi frutti e siamo contenti di questo, continua Cellura inoltre si è creato un ambiente davvero speciale dove genitori e atleti di ogni età hanno formato un’unica famiglia”. Da questa settimana riprenderanno anche gli allenamenti del minivolley con le ragazzine che saranno impegnate nel campionato under 13 nel mese di marzo.