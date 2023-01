Pubblicità

Inizio anno da incorniciare per la Limpiados volley femminile che dopo le vittorie nelle gare under 14 e under 16 ottengono un altro successo nella categoria under 18 contro la Dinamica, un avversario assai ostico che ha ceduto il passo solamente al tie break. Dopo oltre 2 ore di gioco le ragazze di Mr Sorrusca hanno la meglio su le avversarie portando a casa un successo che dopo i primi due set sembrava in cassaforte ed invece la tenacia delle avversarie ed il calo fisico delle padrone di casa hanno portato la gara sul 2 pari. Capitan Terranova S. e compagne hanno però saputo reagire ed al tie break hanno avuto la meglio. Questi i parziali della gara : 25/17 – 25/15 – 23/25 – 16/25 – 15/10. Prova di forza per la Limpiados volley che nel suo roster conta ragazze giovanissime che ieri hanno sfoderato prestazioni maiuscole come le schiacci atroci Vitali Nicolle e Marino Simona. Gara giocata in maniera autorevole anche da parte dei centrali Todaro A. e Terranova e dei liberi Controversio M. e E. Carubia.

“Siamo felici del risultato commenta il Presidente Cellura A., ma ancor di più della prestazione, ieri a tratti si è vista davvero una bella pallavolo giocata da ragazze 2008/2007, questo ci fa ben sperare per il futuro e ci da consapevolezza dell’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici in palestra.

Il roster completo : Callea M. (P), Demarco G.(p) , Bona G. (P), Bellei G. (O), Russo S.(O), Todaro A.(C), Terranova S.(C), Lauria M.(C), Marino S.(S), Vitali N.(S), Controversio M.(L) , Carubia E.(L)., Aronica G.(O).