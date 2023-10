Pubblicità

Prende il via il “Limpiados Camp”, progetto ideato dalla Limpiados Volley e realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo F.Giorgio. Le attività progettuali rivolte alle classi 1°, 2° e 3° (secondaria di primo grado) consistono in lezioni di pallavolo svolte da tecnici federali Fipav in compresenza con i docenti di scienze motorie durante le ore curricolari ed in allenamenti pomeridiani presso la palestra della Scuola V.Greco. Il progetto, totalmente gratuito sia per la scuola che per gli alunni, è stato fortemente voluto dal Presidente Angelo Cellura con lo scopo di far conoscere la disciplina della pallavolo a quanti più ragazzi/e possibile. “Stiamo cercando nel nostro piccolo di far crescere il movimento della pallavolo, continua Cellura, ed abbiamo grazie a questi progetti raddoppiato il numero degli atleti tesserati in pochi anni, raggiungendo alla data di oggi 146 tesserati. Ringraziamo la Dirigente Scolastica Prof. Rosaria Decaro per la disponibilità e la sensibilità mostrata verso la tematica dello sport ed un grazie va anche ai docenti di scienze motorie con i quali si svolgono le attività in orario scolastico”. L’augurio del Presidente Cellura è “che progetti simili si possano replicare in altri istituti scolastici di Licata e nei paesi limitrofi”.