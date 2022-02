Pubblicità

Un libro, un viaggio ideale, dello spirito, alla ricerca di cosa? L’autore sente la necessità di mettersi in cammino. Di certo, nell’ambito della propria fede cristiana, in particolare in quello che conduce a Maria, madre di Dio.

Si è interrogato alla stregua dell’uomo comune, sul ruolo della Vergine nel mondo e nell’universo cristiano; capirne la collocazione nella mente, nel concetto di Dio sulla base di quanto ella ha detto nelle apparizioni a Lourdes nel 1858. In particolare, ha voluto focalizzare la frase che lo ha più di tutte colpito, quella pronunciata in una delle apparizioni a Bernadette: “Io sono l’immacolata Concezione”. Ne dà una sua possibile interpretazione, una spiegazione personale “inglobante, includente”, di là di quanto è già stato detto e scritto, tenuto in debito conto del dogma già promulgato da Papa Pio IX nel 1854.

Razionalità e irrazionalità, verità indiscussa ed eresia, credenza e miscredenza, fede e ateismo. Il tutto visto in chiave cristiana in cui Maria riveste, in tale contesto, il ruolo essenziale voluto, riconosciuto, così concepito da Dio Uno e Trino, in attuazione del mistero di salvezza del figlio Gesù, vero Dio vero uomo.

L’pera a breve sarà disponibile nelle migliori librerie online d’Italia.