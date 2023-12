Pubblicità

L’improvviso decesso dell’infermiere Lillo Consagra in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso ha generato questo messaggio di cordoglio da parte dei colleghi.

“Vogliamo ricordarti non per la tua morte, ma onorarti per ciò che sei stato, umile e grande lavoratore con il saper fare e saper dire. Albergherai sempre il nostro cuore e sarei il nostro angelo custode. Ciao amico Lillo e fratello di tutti”.