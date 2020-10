Pizza all’acqua di mare, grani e farine esclusivamente ed orgogliosamente siciliani, acqua gratis per tutti i clienti, plastica bandita da imballaggi e stoviglie. Non bastassero queste caratteristiche per farne di per se un locale unico, Lievito Mare ha aggiunto un nuovo servizio per tutti i propri clienti: la gastronomia genuina fatta con le ricette casalinghe che può essere portata ovunque a Licata grazie all’esclusivo servizio Delivery.

Da lunedì scorso chiunque abbia voglia di pietanze genuine e ricette della tradizione, ma non abbia la voglia, la possibilità o la capacità di prepararle potrà, sollevando semplicemente il telefono, vedersi arrivare il fattorino di Lievito Mare con il cesto pranzo o cena a domicilio.

Un servizio unico per Licata e che trasporta, pizza in teglia, pizza alla pala, gastronomia di eccellenza, ma anche bevande, dessert e…udite udite..persino il sushi!

Il servizio è attivo ogni giorno ( ad eccezione del mercoledì) dalle 12.30 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 22.00, sabato e domenica inclusi.

Basta collegarsi al sito web http://menu.lievitomare.eu/ ogni giorno per scoprire i piatti del giorno e prenotarli al proprio domicilio o da ritirare in loco. All’interno del locale anche 10 posti a sedere per potere consumare il proprio pasto o la propria pizza.

Lievito Mare nasce soprattutto come pizzeria in teglia e alla pala alla romana. Un prodotto nuovo e innovativo che ha un plus ulteriore: l’utilizzo di acqua di mare depurata che viene inserita nell’impasto con una percentuale vicina all’80% del quantitativo totale utilizzato. Un prodotto che non presenta sale aggiunto e che per questo, grazie anche all’utilizzo di farine povere di glutine, è ancora più digeribile.