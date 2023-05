Pubblicità

Elezioni a Licata: Le aspettative dei giovani e le richieste per il futuro sindaco. È questo il tema di un articolo redatto dagli studenti del Liceo Linares all’interno di un PCTO in collaborazione con Licata 4you web channel.

Le elezioni amministrative comunali a Licata sono un tema caldo per l’aspettativa politica di proposte e iniziative per noi giovani. Questo è un momento cruciale per l’espressione della volontà popolare e la scelta di chi ci rappresenterà.È importante che i cittadini partecipino attivamente al processo elettorale, informandosi sui candidati e sulle loro proposte. Inoltre, è fondamentale che le elezioni siano condotte in modo trasparente, equo e libero da qualsiasi forma di manipolazione. Solo così possiamo garantire una vera democrazia e un governo che rispecchi le necessità e i valori della nostra società. E importante che i cittadini esercitino il proprio diritto di voto in modo consapevole e responsabile, scegliendo i candidati che credono possano portare avanti i cambiamenti e le politiche che ritengono più importanti per il progresso del nostro paese. In conclusione ciascun cittadino ha il dovere di votare e noi giovani in primis dobbiamo impregnarci.

In questo articolo abbiamo chiesto ad alcuni cittadini del domani cosa si aspettano e cosa chiedono al futuro primo cittadino.

Abbiamo sottoposto ad alcuni ragazzi i vari punti cardine dei programmi dei candidati alle elezioni comunali. Quelle che sono emerse fuori sono le problematiche che preoccupano di più e sono anche le più evidenti:

Gestione dei rifiuti

“Giada Zirafi ” e “Giorgia Lo giudice” sostengono che:

“Il primo problema che deve essere affrontato dall’amministrazione è quello dei rifiuti, poiché la nostra città sembra essere ancora al degrado; nonostante sia stata presa l’iniziativa della raccolta differenziata, molti cittadini preferiscono non adattarla e continuano a buttare per le strade i rifiuti.

Secondo noi una iniziativa da prendere dovrebbe essere quella di sensibilizzare maggiormente i cittadini magari facendo pagare anche delle multe a chi continua a non rispettare l’ambiente ”

“Pensiamo che il rispetto dell’ambiente sia fondamentale anche perché Licata è una città che ha diversi punti di forza: mare, tradizione gastronomiche, bellezze artistiche.

I turisti, tuttavia, arrivando a Licata rimangono colpiti dagli ammassi di spazzatura e credono che sia un paese dove regna l’ inciviltà e trascurano il resto.”

Mancanza di attività per i giovani

Clizia Russo sostiene che: “i candidati dovrebbero concentrarsi sul problema che sempre più giovani abbandonano il nostro paese. Licata è un paese bellissimo con molte potenzialità che però non vengono sfruttate nel modo giusto.I giovani dovrebbero essere l’anima di questo paese e invece molte volte le loro idee non vengono neanche considerate. lo come ragazza ma soprattutto come cittadina chiedo che il futuro sindaco possa pensare a una nuova pianificazione urbanistica migliori la mobilità, i servizi educativi e culturali. Bisogna incentivare i giovani a partecipare ad associazioni che si occupino di riqualifica di luoghi oramai abbandonati o di aiutare a ripulire le spiagge. Bisogna prendere anche iniziative sportive e creare maggiore occupazione in modo che giovani vengano incentivati a rimanere a Licata. Ad esempio si potrebbe migliorare la villa e far si che ogni domenica si possano presentare attività per i giovani come gare di rollerblade oppure organizzare dei dibattiti dove i giovani possano presentare le proprie idee”

Riqualificazione zona marina e zona Playa

Simone Cona sostiene che: “Valorizzare la Marina può incrementare il turismo e rendere ancora più piacevole passeggiare nel centro storico, respirando un’aria piena di storia e tradizioni. Secondo me un attività di questo tipo non può non comprendere la pulizia e soprattutto la manutenzione della rete fognaria nella zona. Però sono scettico riguardo il rendere la Playa una zona turistica. Lo vedo difficile a causa della sua posizione estremamente periferica. Quindi propongo di concentrare gli sforzi sulla spiaggia di Marianello e la zona circostante dove le condizioni igienico-sanitarie sono davvero basse. Suggerisco l’introduzione di contenitori per i rifiuti sia in spiaggia (magari non di grandi dimensioni, anche semplici cestini) che nel porto.”

Turismo e rivalutazione del territorio

Angelo Volpe, Mario Magliarisi e Gaetano Inguanta affermano:

“Secondo noi l’idea di valorizzare il territorio ed in particolare i beni culturali presenti nel nostro paese è fondamentale per lo sviluppo del settore turistico che a Licata scarseggia a causa della cattiva amministrazione. Licata è sicuramente ricca di storia che, purtroppo, talvolta è sconosciuta persino agli stessi abitanti, perciò sarebbe opportuno partire da un programma che metta in luce l’importanza di tali beni in modo da garantirne una maggiore salvaguardia.”

Alla domanda “Cosa ne pensi della proposta di una riapertura del teatro e dell’organizzazione di festival dedicati alle tradizioni licatesi?”, i ragazzi hanno così risposto: Sicuramente il teatro è un importante luogo di cultura e la chiusura di questo locale non giova al paese o all’ incremento turistico, sarebbe quindi interessante vedere nuovamente attivo il Teatro, in modo che si possa incentivare la presenza di rappresentazioni teatrali a Licata. In questo modo sempre più ragazzi ed adulti non avrebbero I’ esigenza di spostarsi per assistere a tali rappresentazioni. Riguardo i Festival ritengo che possano essere un modo interessante per ricordare le tradizioni popolari e ravvivare un po’ la città, dove vengono organizzati troppi pochi eventi nel quale i Riguardo i Festival ritengo che possano essere un modo interessante per ricordare le tradizioni popolari e ravvivare un po’ la città, dove vengono organizzati troppi pochi eventi nel quale i ragazzi possano svagarsi ragazzi possano svagarsi. Inoltre troviamo che queste iniziative possano essere importanti anche per coloro che lavorano in questo ambito e che potrebbero contribuire attivamente alla vita culturale del proprio paese”.

Bonifica urbana

Angelo Antona, Carmelo Cassaro e Cristian Potenza sostengono che: “Ci sono diversi modi per migliorare le strade a Licata. Alcune possibili soluzioni potrebbero essere:

⁃ Effettuare riparazioni e manutenzione stradale regolari per prevenire la formazione di buche e crepe sulla superficie della strada.

⁃ Installare segnaletica stradale adeguata e migliorare l’illuminazione per aumentare la sicurezza.

⁃ Valutare nuove tecnologie come l’asfalto poroso per ridurre l’accumulo di acqua e migliorare la gestione delle acque piovane.

⁃ Considerare la creazione di zone pedonali o aree verdi per ridurre il traffico veicolare e migliorare la qualità dell’aria.”

Sport

Luca Curella, Luciano Di Salvo, Manuel Potenza e Luca Pira sostengono che: “La situazione riguardante gli sport nella nostra città necessita di ingenti progressi. Questa tematica è stata trattata da tutti i maggiori candidati al ruolo di sindaco, i quali promettono la creazione di nuove strutture e la valorizzazione di quelle già presenti; tuttavia sarebbe interessante capire il pensiero dei giovani su questo tema.

La maggior parte delle strutture sportive a licata non sono valorizzate abbastanza, per fare ciò in primo luogo andrebbero sostenute di più anche sotto il punto di vista economico, così da stimolare i più giovani a praticare attività sportive. Lo sport è una delle risorse fondamentali che la città di Licata ha sia dal punto di vista delle attività da svolgere che dal punto di vista sociale quindi sarebbe un gran bene intervenire sulle strutture sportive già presenti magari migliorandone ulteriormente le funzioni, trovare nuovi spazi per costruirne altri e fare in modo che più persone possibili possano essere coinvolte, così come hanno proposto i candidati.

A cura di Alex Armenio,Andrea Scrimali Sophia Loggia e Giulio Zarbo.