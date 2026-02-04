ADV

Il 12 febbraio la palestra del Liceo Linares ospiterà una giornata di pallavolo unificata, inserita nel programma di Special Olympics, dedicata alla promozione dello sport come strumento di inclusione e partecipazione.

Atleti con e senza disabilità condivideranno il campo in un clima di collaborazione e rispetto, con la partecipazione dell’associazione locale Limpiados, che contribuirà a rendere l’evento un’importante occasione di incontro, crescita e sensibilizzazione per tutta la comunità scolastica.