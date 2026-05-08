L’aula magna del Liceo Vincenzo Linares di Licata si prepara ad ospitare un nuovo appuntamento filosofico firmato dal progetto “Ma Che Kant“, intitolato “Dal Bene Supremo alla Volontà di Potenza“.
Il seminario, incentrato sulla filosofia morale, vedrà come protagonisti gli studenti del Liceo Classico Federica Consagra, Nicolle Vitali, Simona Marino, Calogero La Rocca e Alessio Di Miceli. L’incontro sarà moderato dalla professoressa Marika Consagra, con la partecipazione dell’organizzatore del dottor Angelo Agnello nel ruolo di relatore.
Quest’ultimo promette un pomeriggio dedicato alla riscoperta di quelle visioni che hanno contribuito a formare la realtà etica attuale. A breve distanza dall’evento “A Teatro con Filosofia”, il podcast Ma Che Kant torna dunque a proporre una nuova e stimolante prospettiva di analisi filosofica.
L’appuntamento è per mercoledì 20 maggio alle ore 15:30, presso l’aula magna del Liceo Vincenzo Linares.