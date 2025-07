Mercoledì 30 luglio alle 19 nell’aula magna del Liceo Linares si terrà la presentazione del libro “Raro come me” di Dora Santamaria.

L’autrice racconta una storia personale, la sua malattia, le sue paure e soprattutto le sue speranze.

Il volume è stato stampato gratuitamente dall’Agenzia editoriale Liberosso. I proventi della vendita andranno in beneficenza per il sostegno delle cure palliative presso l’Hospice di Monopoli e per l’acquisto di nuove apparecchiature.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.