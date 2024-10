Pubblicità

Sport per tutti anche quest’anno al Liceo Linares e non solo per gli studenti dell’indirizzo Sportivo.

E’ già partito, per il secondo anno consecutivo, “Racchette in classe”, corso di avviamento al tennis curato dall’istruttore Davide Potenza del T.C. Sant’Angelo e rivolto alle classi prime e quarte di tutti gli indirizzi. Avviato anche il progetto “Linares Camp”, corso di avviamento alla pallavolo, in collaborazione con l’associazione Sportiva Limpiados di Angelo Cellura con i tecnici Giuseppe Sorrusca, Ketty Amato e Marta Gueli, dedicato a tutte le classi del primo biennio.

Le attività sono rivolte a tutti gli studenti con una particolare attenzione per quelli dell’indirizzo sportivo.

“Questo è solo l’inizio, tante altre attività sportive sono in cantiere per contribuire in maniera efficace al miglioramento della nostra offerta formativa e in particolare per fare acquisire ai nostri ragazzi una sana cultura sportiva – fanno sapere dal Linares –

Le attività sono organizzate dal dipartimento di scienze motorie coordinato dal prof. Giuseppe Lombardo e di cui fanno parte i proff. Rita Cimino, Gaetano Lauria, Gaetano Bulone e Valeria Grippi con la spinta decisiva della Dirigente Ileana Tardino”.