Volge al termine al Liceo Linares anche il corso di calcio per la classe terza dell’indirizzo sportivo.

Interessante esperienza inserita nelle ore curricolari di discipline sportive che ha trasmesso agli studenti la conoscenza didattica tecnica e tattica del gioco finalizzata all’acquisizione delle competenze specifiche sul come allenarsi e come allenare sotto la guida esperta del prof Carmelo Trupia (che è anche tecnico federale con particolare attitudine per i settori giovanili).

Le lezioni si sono tenute allo Stadio Dino Liotta per gentile concessione della Società Licata calcio.