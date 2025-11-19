Il Liceo Linares, unica scuola del territorio accreditata agli eventi di Special Olympics, promuove anche quest’anno un’iniziativa sportiva di grande valore formativo e sociale: un quadrangolare di basket unificato, durante la European Basketball week, in programma il 27 novembre, che vedrà protagonisti l’ASD Orizzonte Gela, il Liceo Eschilo di Gela e l’IIS Morselli–Sturzo in collaborazione con Natale Saluci, direttore del team Sicilia. L’evento, unico in Sicilia e coordinato dai referenti del progetto, i proff. Angelo Incorvaia e Giuseppe Lombardo, rappresenta un’importante occasione di incontro e crescita per tutti gli studenti coinvolti.

La manifestazione non è soltanto un momento di competizione sportiva, ma soprattutto un’occasione per rafforzare i valori dell’inclusione, cuore pulsante della European Basketball Week. Attraverso il gioco di squadra, il rispetto reciproco e la partecipazione attiva, si promuovono principi fondamentali quali accoglienza, uguaglianza, condivisione e collaborazione, affinché lo sport diventi uno strumento educativo capace di unire e valorizzare le differenze.