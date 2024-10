Pubblicità

Soltanto tre scuole a livello nazionale sono state scelte a partecipare all’evento ASOC talk. Tra queste c’è il Liceo Vincenzo Linares diretto dalla Preside Ileana Tardino. Il Linares sta partecipando con il Team F.A.R.O. costituito dagli alunni della classe 4B Scientifico classificati primi per la regione Siciia. Tre, come detto, le scuole scelte: oltre al Linares, il Liceo Cortese di Maddaloni e il Liceo Ugo Morin di Venezia.

Questa la traccia seguita dagli studenti del Linares.

“La finalità del progetto è quella di scoprire e analizzare gli effetti della misura di sostegno al reddito portata avanti dal nostro Comune: come è stata migliorata la situazione economica delle famiglie bisognose e come in futuro queste misure potranno essere utilizzate in maniera più efficiente ed efficace.

I finanziamenti per questo progetto ammontano ad € 1.308.079,00 stanziati nel 2017 per il 75% dall’Unione Europea e per il restante 25% dal Fondo di Rotazione, un fondo, gestito direttamente da Stato e Regioni, che punta ad aiutare concretamente le aziende sul territorio.

Inizialmente questo finanziamento era stato previsto per 600 persone ma di fatto ne hanno usufruito 2.345.

I soggetti che possono trarre vantaggio dagli esiti di questo progetto sono, nello specifico, le famiglie senza lavoro e, più in generale, la comunità locale. A partire dai dati di ‘OpenCoesione’ abbiamo ricavato che del progetto ha beneficiato un numero effettivo di 1.240 donne e 1.105 uomini, superando l’obiettivo iniziale di 240 donne e 360 uomini; l’area di Licata, dove il progetto è stato implementato, evidenzia un miglioramento dell’inclusione sociale e della salute”.