Lo sport sempre più di casa al Liceo Linares. Altra prestigiosa manifestazione alla quale l’istituto parteciperà è la “Fortitudo Cup” torneo di pallacanestro riservato alle rappresentative delle scuole superiori della provincia giunta ormai alla XI edizione.

Il torneo andrà in scena nella mattinata del 23 marzo nel prestigioso “PalaMoncada” di Porto Empedocle dove si prevede il tutto esaurito con migliaia di studenti delle scuole partecipanti che saranno stipati sugli spalti per tifare i propri compagni nel rispetto del fair play.

Il Liceo Linares sarà presente sugli spalti con circa 200 studenti pronti a sostenere i propri compagni in campo.

Queste le scuole partecipanti che si daranno battaglia sul parquet empedoclino:

Liceo Linares – Licata

Liceo scientifico Leonardo – Agrigento

IS N. Gallo – L.Sciascia – Agrigento

IIS Archimede – Cammarata

IIS Crispi – Ribera

Un sincero ringraziamento va alla Società Fortitudo Agrigento promotrice di questo importante evento che veicola i sani valori dello sport.