Ha preso il via al Liceo Linares un nuovo progetto sportivo: “Tutti in pista”, un’iniziativa dedicata all’avviamento e alla scoperta dell’atletica leggera, rivolta agli studenti delle classi prime di tutti gli indirizzi.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere, sin dal primo anno di liceo, i valori fondamentali dello sport, il benessere psicofisico e lo spirito di squadra, contribuendo alla crescita armoniosa degli studenti.

Sotto la guida esperta dell’istruttore Giuseppe Santamaria, i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova nelle discipline della “regina degli sport”, avvicinandosi in modo graduale e coinvolgente alla corsa, ai salti e ai lanci, e scoprendone tecnica, passione e significato educativo.