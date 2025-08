Si sono riuniti nella stessa classe dopo quasi 25 anni alcuni ex studenti del Liceo Classico Vincenzo Linares.

Un pomeriggio all’insegna dell’amicizia, della cultura e dello sport, valori imparati sui banchi di scuola e oggi portati in tutto il mondo da questi giovani professionisti.

La classe nel frattempo si è allargata con giovanissime leve. Si ringraziano il dirigente scolastico Tardino Ileana e la Dsga Cellura Pamela per aver aperto le porte del Liceo Linares. Gli ex studenti: Cellura Angelo, Vecchio Daniele, Maniscalco Luca, Castiglione Dany, Sanfilippo Francesco.