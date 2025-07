La giunta comunale di Licata ha approvato con delibera di giunta datata 3 Luglio 2025 l’istituzione delle licenze taxi sul territorio di Licata. L’atto d’indirizzo dà mandato al dirigente comunale incaricato della procedura di dare seguito con gli atti dovuti alla concreta realizzazione.

Alla base della decisione, c’è il fatto che nel territorio del Comune Licata, da qualche anno, si registra un notevole incremento di presenze turistiche. “Atteso che nella Città di Licata insiste un porto turistico denominato “Marina di Cala del sole” , che è non solo un porto, ma un sistema integrato tra mare, waterfront, e territorio circostante, ricco di arte, cultura e tradizioni, integrate da un grosso centro commerciale, attracchi per 1561 barche, 249 cabine marittime, cantieri, e servizi per la nautica – si legge nell’atto d’indirizzo – CONSIDERATO, altresì, che la prossima apertura di un altro villaggio turistico, può rappresentare per il nostro territorio un volano di sviluppo economico” si dà il là all’istituzione delle licenze taxi sul territorio comunale.