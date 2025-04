La città di Licata compie un passo avanti nel digitale con LicataMap.it, il nuovo portale progettato per valorizzare il territorio attraverso un’esperienza online chiara, moderna e orientata all’utente.

LicataMap.it si presenta come una piattaforma integrata per residenti, turisti, visitatori occasionali e operatori locali. Il sito fornisce informazioni aggiornate e strumenti smart per vivere Licata al meglio, con un’interfaccia accessibile da qualsiasi dispositivo.

Le principali funzionalità includono:



• Cosa vedere a Licata: una sezione dedicata alla scoperta dei luoghi simbolo della città, dai monumenti storici alle spiagge più amate, con schede dettagliate e contenuti editoriali.

• Audioguida integrata: per chi desidera scoprire la città in autonomia, è disponibile un sistema di audioguida attivabile direttamente dal proprio smartphone o dispositivo.

• Eventi & spettacoli: un calendario in continuo aggiornamento che raccoglie sagre, mostre, concerti, iniziative pubbliche e culturali, con dettagli su date, orari e location.

• Vetrina commerciale: uno spazio pensato per le imprese del territorio. Ogni attività ha una scheda personalizzata con foto, descrizione, contatti e posizione sulla mappa.

• Farmacia di turno: un servizio pubblico utile e sempre aggiornato.

• Mappe interattive e utilità: per orientarsi in città e trovare facilmente ciò che serve, dai parcheggi ai musei, dalle strutture ricettive agli sportelli pubblici.

Il sito è progettato in ottica mobile first, con una navigazione ottimizzata anche da smartphone. Inoltre, è strutturato per offrire un’esperienza accessibile e intuitiva anche a utenti meno esperti.

Multilingue e inclusivo

LicataMap.it è disponibile in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo), per accogliere turisti e visitatori da tutto il mondo, rendendo la città ancora più aperta e connessa a livello internazionale.

LicataMap.it è molto più di un semplice sito web: è una porta d’ingresso verso una città che ha tanto da offrire. Ogni angolo di Licata racconta una storia, e questo portale è il mezzo ideale per ascoltarla e condividerla.