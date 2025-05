Fondi per la viabilità, intervento social del parlamentare regionale Angelo Cambiano.

“Oggi a Palermo ho incontrato il Direttore regionale ANAS Raffaele Celia e l’ing. Nicola Russo, alla presenza del Sindaco di Licata Angelo Balsamo e del geometra Antonino Napoli – scrive Cambiano su Facebook – L’incontro fa seguito all’approvazione del mio emendamento alla Legge finanziaria regionale 2025–2027, con cui vengono assegnati 300.000 euro al Comune di Licata per interventi finalizzati alla realizzazione di rotatorie e svincoli strategici di accesso alla città.

Gli interventi – continua il parlamentare regionale – dovrebbero riguardare in particolare Via Gela, Svincolo Caterlippe e Via Palma e hanno lo scopo di migliorare la sicurezza stradale, oggi ancora fortemente insufficiente in queste aree nevralgiche della viabilità cittadina. Con ANAS abbiamo discusso delle modalità operative: sia lo svincolo di Via Gela che quello di Via Palma sono inseriti nell’accordo di programma e nella manutenzione programmata, per cui si apre la possibilità di una compartecipazione ANAS–Comune nella realizzazione degli interventi. Ci siamo lasciati con un primo passo concreto: si partirà con la progettazione esecutiva e schema di convenzione con Anas per avviare prima possibile i lavori partendo dallo svincolo di Via Gela. Continuerò a seguire da vicino l’iter e a tenervi aggiornati”.