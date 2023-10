Pubblicità

ROSA BALISTRERI E LO SBARCO DEGLI ALLEATI. NEL WEEK END DI 7 E 8 OTTOBRE, A LICATA SI CAMMINA TRA ARTE E STORIA

Per chi ama l’arte, le tradizioni, i canti popolari e, al tempo stesso, la storia, a Licata nel week end di 7 e 8 ottobre ci sono due appuntamenti imperdibili: nel pomeriggio di sabato 7 ottobre “Cu ti lu dissi”, trekking urbano per visitare i luoghi in cui Rosa Balistreri è nata e vissuta. Domenica mattina, 8 ottobre, “Sulle orme degli Alleati”, il trekking sulle spiagge in cui il 10 luglio del 1943 ebbe inizio, con l’”Operazione Husky”, la liberazione dell’Italia dall’esercito nazi – fascista.

Entrambi gli appuntamenti sono organizzati da VisitAgrigento, presieduto dalla guida naturalistica Marcello Mira, in collaborazione con l’associazione Sweet Sicily di Licata.

Chi vuole potrà decidere di trascorrere l’intero weekend a Licata, partecipando alle due escursioni, ma si può essere presenti anche solo sabato o domenica.

I passi dei camminatori, il sabato pomeriggio, saranno scanditi dal racconto della vita di Rosa Balistreri, dalla sosta davanti alla casa in cui è vissuta la straordinaria cantante popolare siciliana, dalle sue canzoni reinterpretate da giovani artiste, ma anche dalle letture di testi in cui è direttamene Rosa a raccontare se stessa. E poi tante, tantissime cose da vedere, alla Marina, il quartiere più antico di Licata, e nel centro storico.

La domenica sarà il mare di Licata ad accogliere a braccia aperte i camminatori, ripercorrendo i passi dei soldati Alleati. La spiaggia di Marianello, con i suoi caratteristici calanchi, darà il via all’escursione, che toccherà uno dei tratti di costa più panoramici e suggestivi di Licata, comprese le Balatazze. Per strada si farà sosta nei bunker dai quali i militari italiani osservavano il mare, con le mitragliatrici puntate sui nemici, ed anche qui ci sarà la possibilità di ascoltare storie e aneddoti di quel periodo, comprese le testimonianze di chi nei giorni dello Sbarco Alleato c’era.

Per avere tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione, ed iscriversi ai due eventi, basta inviare un messaggio whatsapp al numero 3807985180.