Altra impennata di contagi da Covid 19 in città. L’ultimo report della Polizia Municipale ripropone una situazione allarmante. Licata torna nuovamente sopra quota 200 positivi.

“L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 12 guarigioni e 27 nuovi casi di contagio – scrivono i Vigili urbani – per cui il numero dei Soggetti attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 201”.