La zona rossa è a un passo. I positivi a Licata sono diventati 200. Domani si terrà un tavolo di emergenza Covid da cui scaturirà una decisione che appare però inevitabile.

“Covid 19, aggiornamento circa la situazione locale alla data del 01/05/2021 – scrive la Polizia municipale –

L’Asp di Agrigento ci ha fornito conferma di 11nuovi casi di contagio, per cui il numero dei Soggetti attualmente in isolamento in quanto positivi sale a 200”.