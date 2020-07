Ufficializzato il nuovo tecnico Davide Boncore, la dirigenza del Licata calcio è al lavoro sul mercato per soddisfare i desideri del neo allenatore nell’allestimento dell’organico chiamato ad affrontare la prossima Serie D. Voci di mercato danno per vicino un accordo con il centrocampista Saba e con l’attaccante Lautaro Fernandez, due uomini di fiducia di Boncore che con ogni probabilità seguiranno il tecnico anche nella nuova avventura in gialloblu. Una riconferma è intanto arrivata per quanto concerne il settore giovanile. Per l’otto luglio è fissato il primo stage per selezionare calciatori juniores.