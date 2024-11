Alle 15,30 torna in campo l’Under 19 del Licata allo stadio Dino Liotta. E per i ragazzi di mister Alberto Licata sarà un test molto importante. Al Dino Liotta arriva infatti la capolista Siracusa per una sfida che si preannuncia molto intensa e spettacolare. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Lanterna Tv a partire dalle ore 15,30.