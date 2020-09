E’ iniziata la settimana che porta all’esordio in campionato per il Licata. I gialloblu di Campanella saranno di scena sul campo del Marina di Ragusa nell’esordio della nuova stagione. Incombe ancora il calciomercato anche perché l’organico è da completare. Campanella cerca con ogni probabilità un estremo difensore d’esperienza. Attualmente in rosa ci sono solo portieri under.