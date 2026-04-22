

Licata promosso in Serie D, una lunga riflessione a firma di Aurora Incorvaia tifosissima gialloblu.

Ed eccoci qua… l’ultima volta su questo campo. L’ultima volta dentro casa nostra. L’ultima volta a vivere queste emozioni così… difficili da spiegare. Perché sì, come tutte le cose belle, anche questa finisce. Ma quello che avete lasciato… no, quello non finirà mai. Siamo qui con un nodo alla gola, con gli occhi pieni e il cuore pesante… ma anche con una gratitudine che non si riesce nemmeno a mettere in parole. Ai nuovi… a voi che siete arrivati in silenzio, spesso senza conoscere davvero cosa significhi questo stadio quando è pieno, quando vibra, quando sembra respirare insieme alla squadra. Siete arrivati con lo sguardo curioso e le scarpe ancora un po’ da adattare a questa storia, e piano piano avete iniziato a capire. Non è mai semplice entrare in un gruppo che ha già cicatrici, ricordi, e una sua identità così forte. Eppure ci avete provato, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. A volte tra difficoltà, a volte tra errori, ma sempre con la voglia di esserci, di lottare, di non tirarsi indietro. Questo per noi vale più di tante parole. Perché qui non si è mai chiesto la perfezione, ma il cuore. E voi, nel vostro modo, lo avete messo. Magari non sempre nel momento giusto, magari non sempre come avremmo voluto… ma lo avete fatto. E oggi che questo stadio ci saluta, che le luci sembrano più pesanti e i ricordi più forti, vogliamo dirvi grazie anche a voi. Per aver fatto parte di questo viaggio, per aver scritto anche solo una piccola riga di questa storia. Portatevi via questo posto dentro di voi. Portatevi via il rumore, le emozioni, le sconfitte che fanno crescere e le vittorie che non si dimenticano. E soprattutto, portatevi via l’idea che qui, anche solo per un momento, siete stati parte di qualcosa che va oltre il calcio. iniziamo a ringraziare: Ai veterani… Valenti, Calaió, Minacori. Voi siete stati molto più di giocatori. Siete stati la storia. Quelli che sanno quando è importante questa maglia, quelli che non hanno mai avuto bisogno di parlare troppo… perché bastava guardarvi per capire tutto. Grazie per essere rimasti, grazie per essere tornati. Grazie per averci insegnato cosa significa non mollare mai. Santo Privitera, sei arrivato portando con te non solo il tuo talento, ma una forza morale immensa. Ti sei caricato sulle spalle responsabilità e sogni, lottando su ogni pallone come se fossi nato con questi colori addosso. Grazie per la tua dedizione, per la tua umiltà e per aver capito, fin dal primo giorno, che qui non si gioca solo per vincere, ma per appartenere a qualcosa di più grande. Brugnone… piccolo solo per chi guarda da fuori. Perché dentro hai una cattiveria, una voglia, una fame che pochi hanno. Hai rincorso ogni pallone come se fosse l’ultimo della tua vita. E a Merola… talento puro, forza e qualità. Uno di quelli che quando ha il pallone tra i piedi fa alzare la testa a tutti. Non era solo bravura… era personalità, era coraggio, era quella capacità di prendersi la scena senza paura. Tutti parlavano di te… ma soprattutto del duo Brugnone-Merola, una coppia che ha fatto sognare, che ha fatto divertire, che ha fatto la differenza. Intesa, amicizia e magia in campo. Il duo Brugnone-Merola… non ce lo dimenticheremo. Porcaro… sei stato uno di quelli che si capiscono solo stando dentro la squadra. Quelli che magari non fanno rumore fuori… ma dentro contano tantissimo. Hai tenuto duro, hai dato equilibrio, hai fatto sempre la cosa giusta senza cercare il facile applauso. E alla fine, sono proprio giocatori come te che fanno la differenza davvero. Esposito… testa alta e idee chiare. Hai portato ordine dove c’era confusione, calma dove c’era fretta. Uno di quelli che fanno giocare bene anche gli altri. Micchi… non ti sei mai fermato. Se c’era da correre, Se c’era da lottare.Se c’era da dare qualcosa in più… eri il primo. Imbrogiano… ti bastava un pallone per cambiare tutto. Piccolo sì, ma con una qualità che si vede subito. Dribbling, invenzioni, giocate che spaccavano le partite. Sei stato imprevedibile, geniale, uno spettacolo. Hai fatto venire voglia di guardare calcio, quello bello. Viglianisi… presenza vera. Di quelle che si sentono anche senza parlare. Hai dato sicurezza, hai dato sostanza, hai dato tutto. Flores… non hai mai avuto bisogno di farti notare. Perché chi capisce il calcio… sa quanto vali. Hai tenuto insieme tutto, in silenzio. E questa è una cosa enorme. Greco… quando la partita pesava… tu non ti nascondevi. Anzi. Eri uno di quelli che si prendeva la responsabilità, che provava la giocata, che cambiava il ritmo. E si vedeva. Palmisano… sempre serio, sempre dentro. Hai lavorato tanto, senza mai abbassare la testa. E questo conta più di tutto. Pettinato… non hai mai fatto un passo indietro. Nemmeno uno. Grinta vera, di quelle che servono davvero. Tedesco… una certezza. Sai che ci sei, sempre. E questo per una squadra vale tantissimo. Arario… hai dato tutto quello che avevi. Senza risparmiarti, senza tirarti indietro. Solo per il gruppo. Bennici… uno di quelli che tengono vivo lo spogliatoio. Presenza, cuore, appartenenza. La Piana… i tuoi gol… non erano solo gol. Erano momenti,di quelli che restano, che ti fanno venire i brividi anche a distanza di tempo. Manfre… tu che hai giocato con l’anima. E poi tutti voi… Questa non è stata una squadra. È stata una famiglia vera. E dietro a tutto questo… volevano ringraziare il Mister Bonfatto, Perché ci hai fatto credere anche quando era difficile farlo. Perché ci hai insegnato che prima si è uomini… e poi giocatori. Al secondo allenatore,ai mister dei portieri, al preparatore atletico… a chi ha lavorato ogni giorno senza mai essere sotto i riflettori. A tutto lo staff del Licata Calcio… perché senza di voi, niente di tutto questo sarebbe esistito. Al direttore sportivo… per aver costruito un gruppo così. E al presidente… per aver reso possibile tutto questo. Davvero. Abbiamo vissuto qualcosa che non si può spiegare a chi non c’era. E sapete una cosa? Siete stati ossigeno… quando respirare sembrava difficile. Siete stati gocce… quelle che calmano, che curano l’ansia, che sistemano giornate storte. E un grazie… non basta. Non basterà mai. Perché ci avete regalato un sogno. Un sogno che volevamo con tutto noi stessi. Un sogno che tenevamo stretto… La Serie D. E voi… l’avete reso realtà. Per sempre, con noi.

Aurora Incorvaia