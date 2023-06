Pubblicità

La Comunità ecclesiale della Parrocchia del Santissimo Salvatore ha celebrato questa mattina una Santa Messa al termine della quale il rettore Giuseppe Sciandrone ha officiato la Benedizione del Pane in occasione della giornata che la liturgia cristiana dedica a Sant’Antonio di Padova. Il Santo rimarrà esposto per tutta la giornata odierna sull’altare della Chiesa del Santissimo Salvatore e sono già diversi i fedeli che si sono recati in visita.