Licata-Sant’Agata, match in programma domani alle ore 15,30, si disputerà a porte chiuse. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno il Dino Liotta. Alla base della decisione, alcune intemperanze di domenica scorsa a Paternò. Alla Società gialloblu è stata comminata anche una sanzione da 2mila euro. Squalificato per un turno anche il Falcone e Borsellino di Paternò. La gara tra Paternò e Catania si disputerà pertanto a porte chiuse.