Nessuna decisione da parte del Giudice Sportivo dopo la sospensione a fine primo tempo di Licata-San Vito Lo Capo dello scorso 22 Febbraio. Con un comunicato molto generico (e discutibile), il dottor Giovanni Cricchio ha infatti rimandato ogni decisione alla Procura Federale. La Giustizia Sportiva di fatto si è limitata a riunire i ricorsi presentati dalle due Società e a rimettere gli atti alla Procura Federale. Sospesa ogni decisione in merito all’omologazione della gara e classifica del Girone A di Eccellenza che resta pertanto condizionata dagli asterischi.