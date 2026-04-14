Licata-San Vito Lo Capo: gara assegnata ai gialloblù

Arriva la decisione ufficiale in merito alla gara del 22 febbraio 2026 tra Licata Calcio e Città di San Vito Lo Capo, sospesa al 45’ del primo tempo

Dopo i ricorsi presentati da entrambe le società e le verifiche della Procura Federale, non è emersa alcuna violazione né conferma delle irregolarità segnalate.

Di conseguenza, è stato stabilito che la sospensione della gara è avvenuta per volontà della società Città di San Vito Lo Capo, che ha deciso di non proseguire l’incontro, venendo quindi considerata rinunciataria.

Decisione finale:

• Vittoria assegnata al Licata Calcio con il punteggio di 3-0

• 1 punto di penalizzazione per il Città di San Vito Lo Capo

• Ammenda di 500 euro (prima rinuncia)

Una decisione che conferma il risultato a favore dei gialloblù, rafforzando ulteriormente il loro percorso in campionato.