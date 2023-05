Pubblicità

Adesso sì, c’è l’ufficialità: il Licata Calcio giocherà i playoff di Serie D! La squadra di mister Romano vince per 1-2 in casa del San Luca e si regala l’opportunità di disputare i playoff, con la prima gara che si giocherà contro il Locri in trasferta. Di Minacori al 14′ e di Frisenna al 69′ le reti decisive: in mezzo il momentaneo pareggio di Leveque al 16′.

La sospensione, la ripresa e il gol-playoff di Frisenna: il racconto

La partita si è giocata in due giorni: domenica 7 maggio, infatti, intorno al 38′ del primo tempo, a causa di un infortunio al direttore di gara Stefano Ranieri di Como, la gara era stata definitivamente sospesa (QUI l’accaduto). Poi la decisione – con la richiesta congiunta dei due club – di giocare lunedì 8 maggio alle ore 15:00. Oggi la ripresa della sfida, con Frisenna che ha segnato la rete decisiva al 69′.

Grande soddisfazione nel gruppo squadra e in società: dopo il raggiungimento della salvezza con largo anticipo, infatti, la società e i calciatori avevano dichiarato apertamente di voler provare a guadagnarsi i playoff. Promessa mantenuta e (secondo) obiettivo stagionale conquistato: il Licata Calcio giocherà i playoff di Serie D, che ricordiamo – però – non garantiscono la partecipazione alla Serie C in caso di vittoria, ma che sicuramente danno valore e prestigio a un progetto ambizioso quale è quello del Licata.