Chi ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo la certezza matematica del Licata è il capitano Totò Maltese. “Vedo tanti commenti con tanto di complimenti e congratulazioni da gente che non ci ha mai creduto, anzi alla minima caduta ha messo il dito nella piaga ma non me ne voglia nessuno: questa salvezza è nostra: mia e dei miei compagni che dal 17 agosto scorso ne abbiamo passate tante, ma che non abbiamo mai mollato, abbiamo superato ostacoli che sembravo invalicabili e critiche a volte gratuite ma alla fine i valori e il lavoro pagano sempre. Mi dispiace ma sul Carro dei vincitori saliamo solo noi – conclude Maltese – il nostro spogliatoio, la nostra squadra. Adesso terminiamo la stagione nel migliore dei modi”. Sfogo notevole quello del capitano gialloblu. In questa stagione che finirà con l’happy ending, non sono mancati i momenti di difficoltà.