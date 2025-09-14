Avvio di campionato da sogno per il Licata. I gialloblù di mister Lillo Bonfatto passano 0-5 sul campo della Folgore Castelvetrano partendo fortissimo. Gara già pesantemente indirizzata nella prima frazione di gioco chiusa sullo 0-4 per effetto della doppietta di Manfrè e delle reti di Arario e La Piana. Nella ripresa il punto esclamativo sul match ad opera di Facundo Maitini. Domenica prossima esordio casalingo (sul neutro di Ravanusa) contro il Bagheria Città delle ville.