Avvio di campionato da sogno per il Licata. I gialloblù di mister Lillo Bonfatto passano 0-5 sul campo della Folgore Castelvetrano partendo fortissimo. Gara già pesantemente indirizzata nella prima frazione di gioco chiusa sullo 0-4 per effetto della doppietta di Manfrè e delle reti di Arario e La Piana. Nella ripresa il punto esclamativo sul match ad opera di Facundo Maitini. Domenica prossima esordio casalingo (sul neutro di Ravanusa) contro il Bagheria Città delle ville.
Il Licata è già rullo compressore: 0-5 alla Folgore
Il meteo
Licata
poche nuvole
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
70 %
5.6kmh
11 %
Dom
23 °
Lun
27 °
Mar
28 °
Mer
29 °
Gio
26 °
Ultime Notizie
Campionato italiano moto d’acqua, i ragazzi licatesi straordinari: i risultati finali
Grandi risultati al Campionato italiano di Moto d’acqua per i centauri licatesi. La finale oggi si è disputata a Fiumicino. Massaro Angelo si è laureato...