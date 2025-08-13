STOP ALL’ABBANDONO INDISCRIMINATO DEI RIFIUTI: AL VIA A LICATA IL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. MULTE PER GLI “SPORCACCIONI” FINO A 10.000 EURO.

L’Amministrazione Comunale di Licata, guidata dal sindaco Angelo Balsamo, è pronta ad avviare il nuovo impianto di videosorveglianza urbana, che garantirà più sicurezza, ma verrà utilizzato soprattutto per la lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti.

Le telecamere di videosorveglianza sono state installate in tutto il centro abitato, con la massima attenzione soprattutto alle zone in cui, abitualmente, vengono abbandonati illecitamente i rifiuti, sia solidi urbani, sia speciali.

Le telecamere, installate in punti strategici del territorio comunale, saranno uno strumento fondamentale per individuare e sanzionare i responsabili di tali atti incivili, contribuendo a costruire una comunità più pulita e rispettosa delle regole.

La presenza di telecamere di videosorveglianza è dettata dalla legge, che prevedere multe “salatissime” per i contravventori, ma anche la denuncia penale.

L’attivazione dell’impianto è prevista dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, che ha introdotto nuove e più severe sanzioni per chi abbandona rifiuti sul suolo pubblico o in aree non autorizzate.

Ecco, tra le altre cose, cosa stabilisce la norma in questione: “l’abbandono di rifiuti da parte di cittadini privati comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro; in caso di rifiuti pericolosi, le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro, con possibile segnalazione alle autorità giudiziarie; per le attività commerciali e produttive, l’abbandono di rifiuti può comportare sanzioni pecuniarie da 2.000 a 10.000 euro e la sospensione dell’attività in caso di recidiva”.

Monitoraggio e controlli saranno a cura della Polizia Municipale.

“Diciamo basta – è il commento del vice sindaco, con delega alla Polizia Municipale Angelo Trigona, che ha seguito con costanza l’iter dell’installazione delle telecamere di videosorveglianza, e dell’assessore alla Digitalizzazione Andrea Burgio – a comportamenti che danneggiano il nostro ambiente e compromettono la qualità della vita di tutti. Con l’attivazione della videosorveglianza, saremo finalmente in grado di intervenire con fermezza contro chi non rispetta le regole”.

Da parte dell’Amministrazione Comunale è arrivato l’invito “a tutti i cittadini a collaborare e a segnalare comportamenti sospetti, ricordando che la tutela dell’ambiente è un dovere collettivo e che il rispetto delle norme è alla base della convivenza civile”.