4 serate musicali in Piazza Progresso nelle giornate dell’undici, dodici, tredici e diciannove agosto. Si parte stasera alle ore 21,30 con la Women Orchestra diretta da Alessandra Pipitone.

Domani sera, sempre dalle ore 21,30, a Licata una tappa del The Prince of Rock’n’roll Tour 2024 di Matthew Lee. Martedì 13 con inizio alle ore 22 The dark side of the moon nel Tribute Show dell’Italian Pink Floyd. Infine lunedì 19, il giorno seguente ai festeggiamenti patronali in onore di Sant’Angelo, si ballerà ancora con Radio Time 90 Dance Show.