Grande soddisfazione per mister Giovanni Campanella dopo il successo di misura sull’Acireale.

“Onore all’Acireale ma sulla nostra vittoria credo non ci sia nulla da dire – spiega il tecnico gialloblu – Se non avessimo fatto i tre punti, ci sarebbe stato da mangiarsi le mani dato che le abbiamo provate tutte”.

“Le prossime tre partite – conclude il tecnico catanese – saranno molto importanti per noi per non avere più problemi nella parte finale del campionato”.