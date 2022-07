Pubblicità

Sta per entrare definitivamente nel vivo il mercato del Licata calcio. La Società – che in settimana ha ottenuto il parere favorevole alla documentazione presentata per l’iscrizione alla prossima Serie D – sta procedendo passo passo nell’allestimento del nuovo organico. I primi due tasselli relativi alla guida tecnica e al direttore sportivo, sono stati messi a posto con le conferme di mister Pippo Romano e di Giovanni Martello. Ma qualcosa è già stato fatto anche per quanto concerne la squadra. Abbiamo già riferito dell’acquisto del portiere Federico Valenti e della conferma di Calogero Minacori, questa dovrebbe invece essere la settimana del nero su bianco dell’accordo per la riconferma di Benny Calaiò, il centrale difensivo che nella passata stagione è risultato uno dei più positivi. L’accordo sarebbe già stato raggiunto e si aspetta solo di limare gli ultimi dettagli. Il Licata ha però dovuto a malincuore salutare il miglior prospetto passato per il Dino Liotta negli ultimi anni. Il terzino classe 2005 Matteo Lanza è stato infatti prelevato dall’Empoli e per lui si aprono le porte del professionismo. Conteso da diverse società professionistiche, l’esterno palermitano ha scelto la Toscana dove è atteso nelle prossime ore. Per il Licata si apre però un rebus sugli esterni. Lanza rappresentava infatti una scelta sicura con mister Romano che già nella passata stagione lo aveva stabilmente impiegato malgrado la giovanissima età. Nella stagione prossima avrebbe senz’altro giocato titolare. Adesso servirà coprire col mercato questa lacuna. E per questo il ds Martello è già al lavoro. “Stiamo lavorando su più fronti – le sue parole – siamo impegnati in dialoghi con i ragazzi della passata stagione ma al tempo stesso stiamo scandagliando il mercato alla ricerca di profili che insieme a mister Romano pensiamo possano fare al caso nostro. Posso comunque rassicurare tutti – conclude il direttore sportivo – sul fatto che ci faremo senza dubbio trovare pronti”. Nelle ultime ore sono stati parecchi i nomi accostati al Licata: da Brugaletta ad un ritorno dell’ex Maltese, da Rotulo ad altri centrocampisti. Quella di Maltese è in particolare una suggestione venuta fuori sui social con l’ex capitano che non ha mai chiuso la porta ad un suo ritorno in maglia gialloblu dopo l’esperienza della passata stagione a Trapani. Se sarà una traccia di mezza estate destinata a spegnersi o una vera e propria trattativa, lo sapremo già nei prossimi giorni.