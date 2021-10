Pubblicità

Torna il pubblico allo stadio Dino Liotta e in occasione di Licata-Portici, la redazione di Licata 4you web Channel darà vita ad un prepartita a partire dalle ore 14,30 con interviste e commenti per l’avvicinamento alla gara. Diretta sulle pagine Fb Licata 4 you web Channel e sulla pagina Fb Licatanet.