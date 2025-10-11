ADV

Pareggio esterno agganciato nel finale per il Licata che a Terrasini (nell’anticipo del Girone A) impatta 1-1 sul campo del Partinicaudace e mantiene l’imbattibilità stagionale. La gara si anima nel finale con le due reti che fissano il punteggio finale. Padroni di casa avanti all’83° con Mistretta. Pari gialloblu nel primo minuto di recupero ad opera del neo entrato Maitini. Nel finale il Licata ha anche la palla per fare bottino pieno ma l’imprecisione davanti la porta impedisce di portare via bottino pieno.