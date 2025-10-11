Pareggio esterno agganciato nel finale per il Licata che a Terrasini (nell’anticipo del Girone A) impatta 1-1 sul campo del Partinicaudace e mantiene l’imbattibilità stagionale. La gara si anima nel finale con le due reti che fissano il punteggio finale. Padroni di casa avanti all’83° con Mistretta. Pari gialloblu nel primo minuto di recupero ad opera del neo entrato Maitini. Nel finale il Licata ha anche la palla per fare bottino pieno ma l’imprecisione davanti la porta impedisce di portare via bottino pieno.
Il Licata strappa un punto nel recupero, col Partinicaudace è 1-1
Il meteo
Licata
nubi sparse
22.9 ° C
22.9 °
22.9 °
68 %
4.1kmh
30 %
Sab
23 °
Dom
21 °
Lun
22 °
Mar
21 °
Mer
20 °
Ultime Notizie
Acqua rischia di finire a mare, lo strano caso della Diga...
Il telegiornale di Sabato 11 Ottobre di Lanterna Tv. https://youtu.be/IzxzpWifMDY?si=WgUnDO3Ak1ch_dJJ In scaletta. DIGA SAN GIOVANNI, SENZA CONDOTTA L’ACQUA RISCHIA DI PERDERSI “GIOVANI E ALCOL: BRINDIAMO ALLA SICUREZZA STRADALE”,...