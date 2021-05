Pubblicità

Dopo il pareggio strappato a Santa Maria di Castellabate, il Licata osserverà un turno di riposo. La Federazione domenica prossima darà spazio alle gare di recupero saltate causa Covid. Il ritorno in campo di capitan Maltese e compagni è previsto per domenica 13 giugno al Liotta quando l’appuntamento sarà di gala: arriverà infatti la capolista Acr Messina che potrebbe festeggiare proprio ain riva al Salso la promozione in Lega Pro.