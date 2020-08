Ultimi sgoccioli di vacanze per i calciatori e lo staff tecnico del Licata. Da domani si inizierà a faticare a Pergusa dove il Licata sarà ospitato in una nuovissima struttura appena inaugurata. Lì si potrà lavorare in condizioni climatiche sicuramente migliori rispetto a quelle di Licata dove a partire dalla prossima settimana è atteso quello che sarà con ogni probabilità il periodo più caldo dell’anno. E poi in una struttura più grande sarà sicuramente più facile rispettare i protocolli Covid a cui le società calcistiche sono chiamate ad attenersi ed adeguarsi. Resta da capire se prima dell’inizio del ritiro precampionato, la dirigenza guidata da Enrico Massimino e Nico Mura metterà a segno qualche altro colpo sul mercato. La rosa non è ancora completa e il management societario gialloblu è ancora al lavoro per individuare qualche altro profilo in grado di andare a completare l’organico a disposizione del nuovo tecnico.