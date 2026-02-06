Himera Movie APS e le associazioni di Protezione Civile, si fanno promotrici di questa importante iniziativa di solidarietà a sostegno della popolazione di Niscemi.
Himera Movie APS, in collaborazione con tutte le associazioni del territorio aderenti, promuove l’iniziativa “Licata c’è per Niscemi” con azioni concrete di vicinanza a supporto della popolazione di Niscemi, fortemente colpita dal disastroso evento franoso.
L’intento nasce dallo spirito di servizio, dalla collaborazione tra enti e associazioni e dalla volontà di fare rete per il bene comune.
Invitiamo tutti gli operatori, gli enti nonché le associazioni del territorio, ad aderire all’iniziativa, mettendosi in contatto con il Presidente di Himera Movie APS, Vincenzo La Cognata, al numero:
349 6952172
La Conferenza stampa é fissata Mercoledì 18 Febbraio 2026, alle 18 in Via Panepinto,
nei locali della Guardia Costiera Ausiliaria.