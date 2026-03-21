Il Licata può tornare in Serie D già domani. La prima parte del piano si è infatti materializzata: il Kamarat è stato sconfitto in casa della Parmonval (1-0). In caso di successo gialloblu domani al Liotta contro il Montelepre, i punti di vantaggio sulla seconda in classifica salirebbero a 10. Distanza incolmabile quando al termine della stagione mancherebbero solo tre giornate. Domenica 22 marzo può pertanto veramente essere una giornata da ricordare per il popolo licatese.
Licata, se batti il Montelepre sei in Serie D! Tutto pronto per la festa
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