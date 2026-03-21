Il Licata può tornare in Serie D già domani. La prima parte del piano si è infatti materializzata: il Kamarat è stato sconfitto in casa della Parmonval (1-0). In caso di successo gialloblu domani al Liotta contro il Montelepre, i punti di vantaggio sulla seconda in classifica salirebbero a 10. Distanza incolmabile quando al termine della stagione mancherebbero solo tre giornate. Domenica 22 marzo può pertanto veramente essere una giornata da ricordare per il popolo licatese.