Il Licata passa anche a Montelepre, allunga ulteriormente in vetta alla classifica e chiude forse definitivamente un girone A di Eccellenza che dopo solo dodici giornate vede la capolista a più nove sulla seconda già a fine novembre. Licata a +9 sul duo formato da Don Carlo Misilmeri e Marsala (2-2 a Bagheria). Di La Piana al 16° del primo tempo la rete che decide il match. In casa gialloblu esordi per i nuovi arrivati Flores, Minacori e Micchi.

Il tabellino.

Montelepre: Chimento, Gambino (83′ Calaió), Bertella, Costamagna, Lindner, Lo Piccolo, Cannatella (77′ Piantoni), Cerniglia, Ferraro, Borgognone, Tolomello (70′ Vizzocero). All. Mutolo

Licata: Mazzola, Brugnone, Calaió, Porcaro, Tedesco, Privitera (58′ Flores), Palmisano, Greco, Esposito (65′ Arario), Manfrè (80′ Micchi), La Piana (73′ Minacori). All. Bonfatto

Reti: 16′ La Piana

Arbitro: Ghiurca di Torino