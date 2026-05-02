Appuntamento con la storia per il Licata che questo pomeriggio alle ore 16 a Niscemi si gioca la Supercoppa di Eccellenza. In campo le squadre che hanno vinto i 2 gironi: da un lato i gialloblù di Bonfatto, dall’altro il Modica dell’ex Bonfatto. Si gioca al Pontelongo, sede dall’alto valore simbolico.
“Il Licata Calcio – si legge in un post social – accoglie con grande favore la proposta dei vertici della Lega Siciliana, il Dott. Sandro Morgana e l’Ing. Santino Lo Presti, di devolvere l’incasso della Supercoppa regionale tra Licata e Modica, in programma sabato 2 maggio a Niscemi, alla popolazione colpita dalla frana”.