Finisce 0-0 il match tra Don Carlo Misilmeri e Licata valido per la terza giornata del girone A di Eccellenza. Allo stadio Giovanni Aloisio ha regnato l’equilibrio e il risultato finale maturato nei 90 minuti appare quello più giusto contro l’ex Tommaso Napoli. I gialloblù di mister Bonfatto mantengono l’imbattibilità stagionale e salgono a quota 7 in classifica.