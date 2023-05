Pubblicità

Puntata scoppiettante quella di “Monday Night” andata in onda martedì 9 maggio. Oltre all’allenatore del Licata Pippo Romano e ad Andrea Cammilleri, erano infatti presenti in studio anche i presidenti gialloblù Enrico Massimino e Alfonso Di Benedetto.

Diversi i temi trattati: dalla soddisfazione playoff al tema stadio, passando anche per la dimensione del Licata per il prossimo anno. Ed entrambi hanno ribadito la volontà di provare ad alzare l’asticella e quindi per provare a fare un campionato di vertice, ma sempre con lo stadio “Dino Liotta” come priorità.

Massimino e Di Benedetto: “Non ci tireremo indietro”

Nello specifico, in una delle domande conclusive della trasmissione, Alfonso Di Benedetto ha parlato della dimensione del Licata il prossimo anno: “Ci siederemo con Enrico e capiremo ciò che vorremo fare e programmare. L’importante sarà però la sostenibilità, non facendo passi azzardati. Se ci sarà d’alzare l’asticella, lo faremo”.

A ruota ha poi risposto anche Enrico Massimino: “Sì, confermo. Ma il campo è importante. Non voglio sollecitare nessuno, ma con questi slittamenti si rischia tanto. La nostra idea è quella di crescere. Le posizioni non sono avanti, quindi… ma sempre nel rispetto di quella che è la linea base. Non vogliamo figure, ma giocatori veri”.

Di seguito la puntata intera: