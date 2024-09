Pubblicità

Personale del 118 sta operando in un’abitazione di via Lunga, nel quartiere Marina, dove un trentenne Licatese avrebbe accusato problemi cardiaci tali da metterne in pericolo la vita. Il personale intervenuto sta tentando di rianimare il giovane sul posto con le manovre previste dal protocollo sanitario prima di disporne l’eventuale trasferimento in ospedale. Le notizie che ci arrivano sono ancora molto frammentarie.

Notizia in aggiornamento