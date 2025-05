Sabato 10 maggio 2025, alle ore 18:00, presso la Villa comunale Regina Elena, avrà luogo la cerimonia di intitolazione di un viale a Mariannina Ciccone, illustre fisica e matematica siciliana.

L’intitolazione è stata fortemente voluta da Toponomastica femminile, dal CIF e dall’OPA, per onorare la memoria di una figura di spicco della scienza italiana, spesso ingiustamente dimenticata, e che finora hanno promosso, all’interno della Villa Regina Elena, 8 intitolazioni, di cui 7 viali a figure femminili e la piazzetta centrale alla giornata dell’8 marzo.

Mariannina Ciccone (Noto (SR) – 29/08/1891 – 29/03/1965) si distinse per i suoi fondamentali studi sulla struttura della materia e sulla spettroscopia infrarossa, cruciali per lo sviluppo della meccanica quantistica. Il suo coraggio e la sua determinazione la portarono, nel 1944, a salvare eroicamente dalla distruzione ad opera della furia nazista l’Istituto di Fisica dell’Università di Pisa, un atto di grande valore civile e culturale.

Nonostante le sfide e il clima ostile che la circondava in quanto unica donna nei corsi di laurea in Matematica e Fisica sia all’Università di Roma che a quella di Pisa, Mariannina Ciccone conseguì due lauree e intraprese una brillante carriera accademica come docente ricercatrice, pubblicando numerosi articoli scientifici. La sua storia rappresenta un fulgido esempio di emancipazione femminile e un modello di impegno e passione per le future generazioni.

La sua figura rientra nella schiera di importanti donne siciliane colpite dalla damnatio memoriae, lasciate in ombra e dimenticate dal mondo accademico e dalla storia. Questa intitolazione vuole contribuire a restituire a Mariannina Ciccone il giusto riconoscimento per il suo contributo scientifico e il suo eroico gesto.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Licata e autorità politiche, associazioni studiosi e cittadini che desiderano rendere omaggio a questa straordinaria figura.

La cittadinanza è invitata a partecipare.